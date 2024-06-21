21 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ermenistan'dan Filistin kararı! Resmen tanıdılar

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:54 Güncelleme: 21.06.2024 10:56
ABONE OL
Ermenistan’dan Filistin kararı! Resmen tanıdılar

Son dakika haberine göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in resmen tanınmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Ermenistan'ın çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununa barışçıl ve kapsamlı bir çözümü savunduğu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini desteklediği" belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör