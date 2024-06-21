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İşgalcilerden bir katliam daha! Sivil çadırları hedef alındı: 25 ölü var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 20:52 Güncelleme: 21.06.2024 21:08
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İşgalcilerden bir katliam daha! Sivil çadırları hedef alındı: 25 ölü var

İşgalciler peş peşe saldırılar ile masum kanlarını dökmeye devam ediyor.  İşgal ordusu Gazze Şeridi’nin güneyinde Refah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlar hedef aldı. Korkunç saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek sivilleri katleden İsrail ordusu yine masum sivilleri hedef aldı.

25 ÖLÜ, 50 YARALI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ KORKUNÇ SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi..

37 BİNİ AŞKIN ÖLÜ

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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