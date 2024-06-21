22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden acı haber: Virander Paul hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 23:14
ABONE OL
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden acı haber: Virander Paul hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, bu ölümün bakanlık için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini duyurdu. Jaishankar, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Paul'un vefatından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

"BÜYÜK KAYIP"

Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük kayıp olduğunu ve kendisiyle birçok görevinde yakın çalıştıklarını aktardı.

Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu ve birçok katkısına değer verdiğini belirten Jaishankar, aileye en derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Kanser tedavisi gören Paul'un ülkesinde vefat ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör