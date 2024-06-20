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Vladimir Putin'den dikkat çeken 'Rus silahları' açıklaması: "Kuzey Kore dahil" diyerek duyurdu | Barış için Türkiye'yi işaret etti

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 19:43 Güncelleme: 20.06.2024 20:38
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Vladimir Putin’den dikkat çeken ’Rus silahları’ açıklaması: Kuzey Kore dahil diyerek duyurdu | Barış için Türkiye’yi işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi. Putin, Moskova'nın Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Rusya lideri Putin, Hanoi'deki görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.


Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Putin, "Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, yani sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

"KUZEY KORE DAHİL" DİYEREK DUYURDU
Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.

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