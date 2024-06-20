Vladimir Putin'den dikkat çeken 'Rus silahları' açıklaması: "Kuzey Kore dahil" diyerek duyurdu | Barış için Türkiye'yi işaret etti



Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Putin, "Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, yani sonuna kadar gidilmelidir" dedi.