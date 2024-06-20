Soykırım ortağı ABD ve işgalciler arasında silah krizi! Netanyahu'nun o sözlerinin ardından tepki gecikmedi
Gazze'de katliam yapan işgal ülkesi İsrail Başbakanı Netanyahu, ortağı ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Katil Netanyahu'nun o ifadelerinin ardından Beyaz Saray'dan jet bir açıklama geldi ve "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." denildi.
7 Ekim'den bu yana Gazze işgalci İsrail ordusu tarafından masum kanı dökülmeye devam ederken, soykırım ortağı ABD ve işgalciler ters düşmeye başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den silah alamadıklarını söyledi. Eli kanlı katil Netanyahu, ise bu durumun Refah'taki saldırıları yavaşlattığını düşünüyor.
Söz konusu Netanyahu'nun bu sözlerine ABD'den bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'DEN AÇIKLAMA: ŞAŞIRTICI
Netanyahu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD'yi silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı video hakkında Kirby, videonun şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Kirby, ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla İsrail'e destek sağladığına dikkati çekerek, video karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.
İSRAİL'E DESTEK SÜRECEK
"Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." diyen Kirby, ABD'nin İsrail'e desteğinin süreceğine işaret etti.
Kirby, Netanyahu'nun bunu neden yaptığını kendisine sormak gerektiğini belirterek, videodaki ifadelerinin de doğru olmadığını yineledi.
KATİL BİBİ NE DEMİŞTİ?
Netanyahu dün yayımladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son birkaç ayda ABD yönetiminin İsrail'e silah ve mühimmat vermemesi akıl almaz. Amerika'nın en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında, (Britanya Başbakanı Winston) Churchill ABD'ye şunu söyledi: 'Siz araçları verin, biz işi görürüz.' Ve ben de 'siz bize aletleri verin, işi çok daha hızlı bitirelim' diyorum."
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