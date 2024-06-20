Soykırım ortağı ABD ve işgalciler arasında silah krizi! Netanyahu’nun o sözlerinin ardından tepki gecikmedi

KATİL BİBİ NE DEMİŞTİ?

Netanyahu dün yayımladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son birkaç ayda ABD yönetiminin İsrail'e silah ve mühimmat vermemesi akıl almaz. Amerika'nın en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında, (Britanya Başbakanı Winston) Churchill ABD'ye şunu söyledi: 'Siz araçları verin, biz işi görürüz.' Ve ben de 'siz bize aletleri verin, işi çok daha hızlı bitirelim' diyorum."