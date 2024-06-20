BM'den silah üreticilerine İsrail çağrısı! "Tedariki durdurun"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 258 gündür devam ederken, soykırımcılara dünyanın pek çok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler işgalciler saldırılarına ilişkin silah üretimi yapan firmalara çağrı yaptı.