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BM'den silah üreticilerine İsrail çağrısı! "Tedariki durdurun"

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.06.2024 20:05
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BM’den silah üreticilerine İsrail çağrısı! Tedariki durdurun

Gazze'de katliamcıların peş peşe saldırılarına tepkiler gösteren Birleşmiş Milletler bu kez de silah üreticilerine bir çağrıda bulundu. Aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 258 gündür devam ederken, soykırımcılara dünyanın pek çok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler işgalciler saldırılarına ilişkin silah üretimi yapan firmalara çağrı yaptı.

Aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü'nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısında bulundu.

"TEDARİKİ DURDURUN"

Grup, silah satışlarının devam etmesi halinde üreticilerin insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortağı haline gelebileceklerini belirterek, "Bu şirketler İsrail kuvvetlerine silah, parça, bileşen ve mühimmat göndererek uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ortak olma riski taşıyorlar" dedi.

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