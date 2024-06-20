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Şili'de iki tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 17:02
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Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Şili'de test sürüşü yapan bir tren ile yük treni çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay sonrası kazanın nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Şili'nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı. Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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