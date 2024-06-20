Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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