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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis NATO Genel Sekreterliği için adaylıktan çekildi

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 16:03
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis NATO Genel Sekreterliği için adaylıktan çekildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine gelecek isim merakla beklenirken, daha önce adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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