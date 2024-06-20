Filistinli mücahitlerden İsrail'e bir darbe daha! Katil İsrail'e ait bir komuta merkezini havan toplarıyla bombaladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir kontrol ve komuta merkezini havan toplarıyla bombaladığını ve askerler arasında ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.
Açıklamada, saldırıda can kayıpları olduğu, ölü ve yaralıları nakletmek için ise bölgeye Black Hawk ve Yasour tipi 2 helikopterin iniş yaptığının gözlendiği aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde zırhlı birliklerden iki askerin tanksavar füzesi saldırısıyla ağır yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu daha önce, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
TANK İMHA EDİLDİ VE ASKERLER ÖLDÜRÜLDÜ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiğini ve askerlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana karadan işgalin sürdüğü Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesinde İsrail güçlerinin hedef alındığı belirtildi.
Birkaç gün süren takibin ardından İsrail zırhlı güçlerine El-Bahr Caddesi üzerinde pusu hazırlandığı, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait Merkava tankının geçtiği sırada döşenen mayının patladıldığı kaydedildi.
Saldırı sonucunda tankın imha edildiği ve içerisindeki askerlerin hayatını kaybettiği bilgisi verilirken, "askerlerin cesetlerinin ve tankın enkazının kaldırılmasının saatler sürdüğü" ifade edildi.
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