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Gazze Hükümeti duyurdu! Katil İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı yükseldi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 00:45
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Gazze Hükümeti duyurdu! Katil İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 152'ye yükseldiğini duyurdu.

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