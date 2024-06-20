ABD Hazine Bakanı Yellen açıkladı: Trump’ın önerdiği tarifelerin tüketicilerin maliyetlerini artıracak

Yellen, söz konusu tarifelerin Çin'in yoğun şekilde yatırım yaptığı ve kapasite aşımına neden olduğu batarya, güneş panelleri ve temiz enerjiyle ilgili diğer ürünleri hedef aldığını ve ABD'li firmaların Çin'in koordineli dampingi yoluyla işlerinin engellenmesine izin vermeyi reddettiklerini belirtti.

Trump'ın tarife önerilerinin sorulması üzerine ise Yellen, "Anladığım kadarıyla bunlar geniş kapsamlı tarifeler ve bu tüm ticari ortaklarımız ile tüm ticaretimizi etkileyecektir." diye konuştu.