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Katil İsrail'in sivil soykırımı bitmek bilmiyor: Gazze'de 11 kişi daha şehit oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.06.2024 22:29
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Katil İsrail’in sivil soykırımı bitmek bilmiyor: Gazze’de 11 kişi daha şehit oldu

Terör devleti İsrail'in katil ordusunun Gazze'nin güneyinde Refah kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandı.

Terör devleti İsrail'in ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

11 ŞEHİT 25 YARALI!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralıların Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Katil İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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