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Terör ordusu İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 08:36
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Terör ordusu İsrail Nusayrat Mülteci Kampı’na saldırdı!

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi yaşamını yitirdi.

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