18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Putin'in Kuzey Kore ziyareti öncesi ABD'den dikkat çeken açıklama: Endişeliyiz

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 01:12 Güncelleme: 18.06.2024 01:14
ABONE OL
Putin’in Kuzey Kore ziyareti öncesi ABD’den dikkat çeken açıklama: Endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye bir ziyaret düzenleyecek. Bu ziyaret öncesi ABD'den flaş bir açıklama geldi. ABD Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin bu denli derinleşmesinden endişeli olduğunu açıkladı.

ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ZİYARET ÖNCESİ ABD'DEN 'ENDİŞE' AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yapacağı seyahatle ilgili soruya Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" yanıtını verdi.

KORE YARIMADASI'NIN GÜVENLİĞİ ETKİLENEBİLİR

Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.

Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör