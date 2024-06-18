18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Gazze'deki saldırılara katılmışlardı! Lübnanlı Dürzi liderden'den İsrail vatandaşı Dürzilere tepki

Giriş: 18.06.2024 01:00 Güncelleme: 18.06.2024 01:03
ABONE OL
Gazze’deki saldırılara katılmışlardı! Lübnanlı Dürzi liderden’den İsrail vatandaşı Dürzilere tepki

Lübnan'daki Dürzi lideri Velid Canbolat, babası Kemal Canbolat'ın resminin, İsrail ordusu saflarında Gazze'de öldürülen bir Dürzi'nin tabutunun arkasında yer almasından utanç duyduğunu belirtti. Öte yandan Canbolat, 8 Ekim 2023'te de İsrail vatandaşı Dürzilerden Filistin topraklarındaki çatışmalara katılmamalarını istemişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör