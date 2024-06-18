NATO Genel Sekreterliği'nde Rutte'ye 2 ülkeden destek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO’nun mevcut Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, Macaristan'ın Rutte'yi NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.
Orban, Stoltenberg ile NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerinde Macar personelinin yer almaması ve bu faaliyetlere yönelik ülkesine ait herhangi bir fonun kullanılmaması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.
MACARİSTAN'DAN RUTTE'YE DESTEK
Rutte'nin NATO'nun genel sekreteri olması durumunda bu mutabakata bağlı kalacağını söylediğini aktaran Orban, "Macaristan, verdiği söz doğrultusunda, Başbakan Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığını desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.
NATO GENEL SEKRETERLİĞİ İÇİN 2 İSİM YARIŞIYOR
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de ülke basınına yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreterliği için yarışan iki adayla yapacakları görüşme ve uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tedavisi süren Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra hükümetle yapacağı istişareler sonrasında Rutte'nin adaylığını destekleyebileceklerini kaydetti.
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