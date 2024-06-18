BM'den "Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü" mesajı

MÜSLÜMAN VE YAHUDİ NEFRET SÖYLEMLERİNDE ARTIŞ

Nefret söyleminin genellikle ırk, etnik köken, din, inanç veya siyasi görüş temelinde çok çeşitli grupları hedef aldığını aktaran Guterres, "Son aylarda sosyal medyada ve liderlerin kamuya açık konuşmalarında hem Yahudi hem de Müslüman karşıtı nefret söyleminde artış görüyoruz." uyarısı yaptı.

Devletlerin uluslararası hukuk kapsamında nefreti kışkırtmayı önleme ve bununla mücadele etme yükümlülükleri bulunduğunu anımsatan Guterres, "BM Nefret Söylemi Stratejisi ve Eylem Planı, bu belanın hem nedenleri hem de etkileriyle mücadele etmek için bir çerçeve sunuyor." bilgisini paylaştı.