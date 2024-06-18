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İran'da deprem! 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 23:20 Güncelleme: 18.06.2024 23:21
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İran’da deprem! 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesi 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremde 4 kişinin hayatını kaybederken 120 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Komşiu ülke İran'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

4 ÖLÜ 120 YARALI

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

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