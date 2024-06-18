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Katil İsrail 256 gündür Gazze'de katliam yapıyor! Can kaybı 37 bin 372'ye çıktı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:26
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Katil İsrail 256 gündür Gazze’de katliam yapıyor! Can kaybı 37 bin 372’ye çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 372’ye yükseldi.

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