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Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait askeri tankı vurduğunu duyurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 15:39
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Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait askeri tankı vurduğunu duyurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyindeki askeri tanka kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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