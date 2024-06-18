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İngiltere, üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırım yapılan ülke oldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:22
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İngiltere, üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırım yapılan ülke oldu

İngiltere üst üste 3 yıldır G7 ülkeleri arasında en az yatırımın yapıldığı ülke oldu. Ayrıca, İngiltere, 31 OECD ülkesi arasında özel sektör yatırımlarında 28. sırada yer aldı.

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