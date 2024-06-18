19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İşgalcilerden savaş planlarına onay! Gözlerini Lübnan'a diktiler

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.06.2024 00:02 Güncelleme: 19.06.2024 00:06
ABONE OL
İşgalcilerden savaş planlarına onay! Gözlerini Lübnan’a diktiler

Gazze'de katliamlarını sürdüren işgal ülkesi İsrail bu kez Lübnan için harekete geçti. Kan dökmek için kolları sıvayan İsrailli generaller Lübnan savaş planlarını onayladı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumları hedef alarak kan döken işgalciler namluyu bu kez Lübnan'a çevirdi. İşgal ülkesi İsrail ile gerilimin yaşandığı Lübnan için işgalci generaller tarafından düğmeye basıldı.

SAVAŞ PLANLARI ONAYLANDI

Lübnan ve İsrail arasında gerginlik devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

"HAZIRLIKLAR HIZLANDIRILSIN"

IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör