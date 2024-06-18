İşgalcilerden savaş planlarına onay! Gözlerini Lübnan’a diktiler

"HAZIRLIKLAR HIZLANDIRILSIN"

IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.