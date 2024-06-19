Putin Kuzey Kore'de! 24 yıl sonra bir ilk: Resmi ziyaretle karşılandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti. Kim Jong Un'un daveti üzerine giden Putin resmi ziyaret için başkent Pyongyang'a geldi. Gelişi öncesi sokaklarda afişleri asılan Putin havaalanında resmi ziyaretle karşılandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a geldi.
24 yıl sonra bir ilk olan ziyarette Rus liderin gelişi öncesi sokaklarda Putin'in afişleri asılarak hazırlık yapıldı.
KUZEY KORE LİDERİ ŞAHSEN KARŞILADI
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı" denildi.
Putin ve Kim'in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.
ABD RUSYA VE KUZEY KORE GÖRÜŞMESİNDEN "ENDİŞELİ"
Dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kuzey Kore seyahatine ilişkin soruya "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir." yanıtını verdi.
Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtmişti.
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