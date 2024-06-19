Putin Kuzey Kore’de! 24 yıl sonra bir ilk: Resmi ziyaretle karşılandı

Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtmişti.

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