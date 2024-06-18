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Filistinli doktorun gözaltında öldüğü ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 23:46
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Filistinli doktorun gözaltında öldüğü ortaya çıktı!

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, geçen kasım ayında İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıktı.

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