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Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 14:57
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Ermenistan, Fransa’dan Caesar topçu sistemi satın alacak

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan'ın Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi.

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