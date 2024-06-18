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Gazze'deki hükümet: 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 15:43
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Gazze’deki hükümet: 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

Son dakika haberine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğu belirtildi.

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