Batı Şeria’da İsrail katliamı! Pek çok kente insanlık dışı baskınlar...

Başka bir grup gaspçı İsrailli ise El Halil'in Beni Naim kasabasında kaçak yerleşim birimi kurdu.

Habere göre, İsrail ordusu da Ramallah'ın kuzeyindeki Ucul, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata ve Tulkerim'in doğusundaki Ramin kasabası ile El Halil'deki birçok mahalleye baskın düzenledi.