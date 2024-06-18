Batı Şeria'da İsrail katliamı! Pek çok kente insanlık dışı baskınlar...
Filistin topraklarını gasbeden katil İsraillilerin, Kurban Bayramı'nda da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve araçlarına saldırdığı belirtildi.
Ramallah'ın doğusundaki Dibvan kasabasında toplanan İsrailliler, Filistinlilere taş attı ve 3'ünün yaralanmasına neden oldu.
Nablus'un güneyindeki Huvvara kasabasında da başka bir grup İsrailli Filistinlilerin araçlarına saldırdı.
İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.
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