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24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin Kuzey Kore'yi ziyaret edecek! ABD’den yeni açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 14:05
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24 yıl sonra bir ilk! Vladimir Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek! ABD’den yeni açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore'ye gidiyor. Aylardır süren spekülasyonların ardından gerçekleşen ziyaret siyasi arenada endişeye neden oldu. ABD, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gidiyor. Geçtiğimiz eylül ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelen Putin, bu görüşme sırasında Kim Jong Un'un davetini kabul etmişti.

İADE-İ ZİYARET GERÇEKLEŞİYOR

Aylardır merakla beklenen ziyaretle ilgili dün Kremlin'den bir açıklama gelmiş, Putin'in 18-19 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'de olacağı doğrulanmıştı.

Kuzey Kore'yi en son 2000 yılında ziyaret eden Putin, o dönemdi ülkenin lideri olan Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il ile görüşmüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki gün sürecek olan ziyarette Putin, Kuzey Kore'nin çeşitli yetkilileriyle de bir araya gelecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri iş birliği konuları da ele alınacak.

"İLİŞKİLER KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

Önemli ziyaret gözleri üzerine çekerken ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Putin'in 18-19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yapacağı seyahatle ilgili soruya Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir." yanıtını verdi.

Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti. Bölgede henüz çok ciddi parametreler görmediklerini de kaydeden Kirby, "Ama yine de bunu çok ama çok yakından izliyor olacağız." diye konuştu.

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