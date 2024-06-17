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Meksika'da belediye başkanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 23:53
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Meksika’da belediye başkanına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir belediye başkanı, aracında silahlı saldırıya uğradı. Başkanın hayatını kaybettiği saldırıda eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölge eyaleti tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eyalete bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAZİRAN AYINDA SEÇİLDİ

Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti. Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi.

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