Netanyahu için çanlar çalıyor! Katil Bibi'yi kızdıracak itiraf: Partisi "gerçek bu" diyerek açıkladı
Gazze'yi işgal eden siyonistler bu kez kendi içlerinde ters düştü. İsrail'de erken seçim sağrıları artmaya devam ederken katil Netanyahu'nun partisinden bir milletvekilinin sözleri olay oldu. İtiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan vekil, erken seçim için doğru zaman olduğunu söyledi. "Gerçek bu" diyen vekil işgalci Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren katil Netanyahu için çember daralıyor. Erken seçim ve istifaların ardından Netanyahu'nun partisinden bir vekilin sarf ettiği sözler oldukça dikkat çekti.
İŞGALCİ BİBİ'NİN PARTİSİNDEN OLAY SÖZLER
İsrail'de erken seçim için çağrıların şiddeti artıyor. İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasında bu yana süren protestolarda yüksek sesle talep edilen erken seçim bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden geldi.
"GERÇEK BU" DİYEREK İTİRAF ETTİ
Likud Milletvekili Eliyahu Revivo, hükümetin etkisizliği nedeniyle erken seçim çağrısı yapmanın doğru zaman olabileceğini belirterek, "Biz hiçbir başarısı olmayan bir hükümetiz, gerçek bu" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak