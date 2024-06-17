Netanyahu için çanlar çalıyor! Katil Bibi'yi kızdıracak itiraf: Partisi "gerçek bu" diyerek açıkladı

İŞGALCİ BİBİ'NİN PARTİSİNDEN OLAY SÖZLER

İsrail'de erken seçim için çağrıların şiddeti artıyor. İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasında bu yana süren protestolarda yüksek sesle talep edilen erken seçim bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden geldi.