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Netanyahu için çanlar çalıyor! Katil Bibi'yi kızdıracak itiraf: Partisi "gerçek bu" diyerek açıkladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 20:21 Güncelleme: 17.06.2024 21:38
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Netanyahu için çanlar çalıyor! Katil Bibi’yi kızdıracak itiraf: Partisi gerçek bu diyerek açıkladı

Gazze'yi işgal eden siyonistler bu kez kendi içlerinde ters düştü. İsrail'de erken seçim sağrıları artmaya devam ederken katil Netanyahu'nun partisinden bir milletvekilinin sözleri olay oldu. İtiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan vekil, erken seçim için doğru zaman olduğunu söyledi. "Gerçek bu" diyen vekil işgalci Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren katil Netanyahu için çember daralıyor. Erken seçim ve istifaların ardından Netanyahu'nun partisinden bir vekilin sarf ettiği sözler oldukça dikkat çekti.

İŞGALCİ BİBİ'NİN PARTİSİNDEN OLAY SÖZLER

İsrail'de erken seçim için çağrıların şiddeti artıyor. İsrail'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasında bu yana süren protestolarda yüksek sesle talep edilen erken seçim bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden geldi.

"GERÇEK BU" DİYEREK İTİRAF ETTİ

Likud Milletvekili Eliyahu Revivo, hükümetin etkisizliği nedeniyle erken seçim çağrısı yapmanın doğru zaman olabileceğini belirterek, "Biz hiçbir başarısı olmayan bir hükümetiz, gerçek bu" dedi.

Partisinden başka milletvekillerinin de kendisiyle aynı fikirde olduğunu aktaran Revivo, "Likud iktidarı kaybetse bile buna değecek. Çünkü İsrail liderlikten önce gelir" ifadelerini kullandı.

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