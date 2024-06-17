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Gözler Bürksel'de! Kritik zirve başladı: AB'nin yeni yöneticileri belirlenecek

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 20:02
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Gözler Bürksel’de! Kritik zirve başladı: AB’nin yeni yöneticileri belirlenecek

AB'ye üye 27 ülkenin lideri, Brüksel'de Birliğin en üst yönetici pozisyonları olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine uygun gördükleri isimleri müzakere etmek üzere Brüksel'de toplandı.

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