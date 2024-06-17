İşgal ordusundan Refah'a hava saldırısı! Ölüler ve yaralılar var
Eli kanlı İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. En az 2 Filistinli öldüğü saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı öğrenildi.
Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılarda bilanço her geçen gün daha da vahim hale geliyor. İşgalciler Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'a peş peşe saldırılar düzenleyerek masumları hedef alıyor.
BİR EV HEDEF ALINDI
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesini hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
GAZZE VADİSİ ÇEVRESİ BOMBALANDI
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yer alan Gazze Vadisi çevresini bombaladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
KATLİAMDA ÖLEN SAYISI 37 BİNİ AŞTI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 347'ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
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