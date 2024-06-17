NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Çin uyarısı: Avrupa’daki en büyük çatışmayı körüklüyor

ABD'nin tek başına çok büyük bir ülke olduğunu ancak NATO müttefikleriyle beraber herkesin "çok daha güçlü" olduğunu belirten Stoltenberg, tüm müttefiklerin birbirini desteklemesi sonucunda saldırıların engellenebileceğini ifade etti.

Stoltenberg, Avrupa ülkelerinin ortak savunmaya çok daha fazla katkı sağladığına işaret ederek, "Avrupalı ülkeler savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardı." dedi.