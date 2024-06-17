ABD kavruluyor! Peş peşe sıcaklık uyarısı yapıldı: Sakın hafife almayın

SOĞUTUCU MERKEZLER AÇILACAK

Adams, bu süreçte evinde klima bulunmayan vatandaşlar için şehirde "soğutucu merkezler" açacaklarını, özellikle yaşlı ve sağlık durumu hassas kişilerin aşırı sıcaklara karşı önlem almaları gerektiğini söyledi.

YANGINA NEDEN OLABİLİR

Ülkede görülen rekor derecedeki aşırı sıcakların iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Adams, bu aşırı hava hava olaylarının artık sık sık görülebileceğini ve bunun orman yangınlarına neden olabileceğini hatırlattı. Basın toplantısında New York'ta her yıl 350'den fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.