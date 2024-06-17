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ABD kavruluyor! Peş peşe sıcaklık uyarısı yapıldı: Sakın hafife almayın

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 19:59
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ABD kavruluyor! Peş peşe sıcaklık uyarısı yapıldı: Sakın hafife almayın

Son dönemlerde dünya genelinde etkisini sürdüren sıcaklıklar her geçen yıl daha da artmaya devam ederken ABD'de yetkililer aşırı sıcak hava dalgası için uyarılar yaptı. ABD'de New York Belediye Başkanı Eric Adams söz konusu uyarıda "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." dedi.

ABD'nin orta batı ve kuzeydoğu bölgelerinin bu hafta mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında kalması bekleniyor.

Brooklyn'deki Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Adams, bu hafta New York'ta hava sıcaklığının 37 santigrat dereceyi aşmasını beklediklerini belirterek, "Haziran ayı için bu hava son derece sıcak. New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı." dedi.

SOĞUTUCU MERKEZLER AÇILACAK

Adams, bu süreçte evinde klima bulunmayan vatandaşlar için şehirde "soğutucu merkezler" açacaklarını, özellikle yaşlı ve sağlık durumu hassas kişilerin aşırı sıcaklara karşı önlem almaları gerektiğini söyledi.

YANGINA NEDEN OLABİLİR

Ülkede görülen rekor derecedeki aşırı sıcakların iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Adams, bu aşırı hava hava olaylarının artık sık sık görülebileceğini ve bunun orman yangınlarına neden olabileceğini hatırlattı. Basın toplantısında New York'ta her yıl 350'den fazla kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

70 MİLYONA SICAK HAVA UYARISI: ISI KUBBESİ ETKİLİ OLACAK

ABD'nin kuzeydoğu bölgesi dışında orta batı eyaletleri de bu hafta aşırı sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Ulusal Meteoroloji Servisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 70 milyona yakın kişinin "sıcak hava uyarısı" altında bulunduğuna işaret edildi. Özellikle Minnesota, Illinois, Indiana ve Ohio eyaletlerinde bazı bölgelerde bu hafta sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı tahmini yapıldı.

Bazı yerler için tahmin edilen tehlikeli sıcaklığın uzun süre kalıcı olacağı, bunun bu bölgelerde onlarca yıldır görülmediği belirtildi.

Aşırı sıcaklığın, yüksek basınç sisteminin aynı alan üzerinde uzun süre asılı kalması ve sıcak havayı altında hapsetmesi sonucu ortaya çıkan bir "ısı kubbesi" olgusundan kaynaklandığı ifade ediliyor.

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