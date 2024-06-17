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Festivalde seyirciler arasına roket düştü! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 00:40
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Festivalde seyirciler arasına roket düştü! Çok sayıda yaralı var

Tayland'da yerel bir roket festivalinde bir facia yaşandı. Ev yapımı roketlerden biri seyircilerin bulunduğu bölgeye düşünce 15 kişi yaralandı. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı.

Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü.

15 KİŞİ YARALANDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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