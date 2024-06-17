Festivalde seyirciler arasına roket düştü! Çok sayıda yaralı var

15 KİŞİ YARALANDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.