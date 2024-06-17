Kızıldeniz’de Husiler’den gerilimi tırmandıracak hamle! ABD’ye ait savaş gemisi vuruldu

İHA'LAR VE FÜZELER ABD GEMİLERİ İÇİN HAVALANDI

Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyerin balistik füzeler ile "Captain Paris" isimli bir geminin de deniz füzeleriyle hedef alındığını kaydeden Seri, Umman Denizi'nde ise "Happy Condor" isimli geminin İHA'larla vurulduğunu aktardı.

Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.