Kızıldeniz'de Husiler'den gerilimi tırmandıracak hamle! ABD'ye ait savaş gemisi vuruldu
ABD ve Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çekişme sürerken Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor. Husiler Umman Denizi'nde ve Kızıldeniz'inde füze ve insansız hava araçlarıyla 2 gemiyi ve ABD'ye ait bir destroyeri vurduklarını duyurdu.
Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalına konuşan Askeri Sözcü Yahya Seri, "Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 askeri operasyon gerçekleştirdiklerini" söyledi.
İHA'LAR VE FÜZELER ABD GEMİLERİ İÇİN HAVALANDI
Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir destroyerin balistik füzeler ile "Captain Paris" isimli bir geminin de deniz füzeleriyle hedef alındığını kaydeden Seri, Umman Denizi'nde ise "Happy Condor" isimli geminin İHA'larla vurulduğunu aktardı.
Husilerin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar son bulana ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar saldırıların devam edeceğini kaydetti.
ARALIK AYINDA "DENİZ GÖREV GÜCÜ" BAŞLADI
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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