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Kabe'de sağanak sevinci! Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 18:34 Güncelleme: 17.06.2024 19:18
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Kabe’de sağanak sevinci! Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı

Kutsal topraklarda kavurucu sıcaklar ile birlikte hac ibadetini yerine getiren hacılar sağanak ile sevinç dolu anlar yaşadı. Mekke'de etkili olan yağış kısa süreli ferahlık sağlarken o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, sağanağın etkili olduğu Mekke'de yağışın yolları göle çevirdiği belirterek son durumu aktardı.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman kutsal topraklara gelerek ibadetini tamamladı. Mekke'de 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcakların ardından kısa süreli de etkili yağış hacıları serinletti.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Kurban bayramının 2. gününde hava durumunun bir anda değiştiğini belirterek Mekke'deki son durumu anbean aktardı.

Mehmet Karataş:

"Bir anda başlayan yağış şiddetli bir şekilde değişti. Bugün 46 derece gibi bir sıcaklık söz konusuydu ama bir anda yağmur bastırdı.

50 DERECEYİ AŞAN SICAKLIĞIN ARDINDAN YAĞIŞ

İl günden beri sıcaklıkları konuşuyorduk ancak şu dakikalarda şiddetli bir yağışın etkili olduğunu paylaşalım. Buradaki hacılarda oldukça heyecanlı. Günlerdir burada oldukça yoğun bir sıcaklık vardı ve sıcaklığın 50 dereceyi aştığı zamanlar oldu. Bir anda yağış etkili olması herkesin dikkatini çekti ve buralarda sıcak hava hakim ve yağmur pek görülmüyor.

Bugün kurban bayramının 2. günü ve Mekke sokakları şuanda sırılsıklam ve her geçen dakika yağışın etkisiyle su birikintileri de giderek artmaya devam ediyor.Hatta elimdeki şemsiye dahi yerinde duramıyor. "

HACILAR SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

"Yağmuru beklemiyorduk, ama çok memnun olduk. Kabe'de yağmuru görmek çok iyi bir şeymiş."

"Camide namaz kılıyorduk gök gürlemesiyle dışarı koştuk. Allahıma şükürler olsun bunu gösterdi. Serinlik ve temizlik verdi."

"Biz hiç beklemiyorduk ama çok güzelmiş."

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