Kabe’de sağanak sevinci! Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı

50 DERECEYİ AŞAN SICAKLIĞIN ARDINDAN YAĞIŞ

İl günden beri sıcaklıkları konuşuyorduk ancak şu dakikalarda şiddetli bir yağışın etkili olduğunu paylaşalım. Buradaki hacılarda oldukça heyecanlı. Günlerdir burada oldukça yoğun bir sıcaklık vardı ve sıcaklığın 50 dereceyi aştığı zamanlar oldu. Bir anda yağış etkili olması herkesin dikkatini çekti ve buralarda sıcak hava hakim ve yağmur pek görülmüyor.