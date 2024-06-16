Kâbe imamından Ebu Ubeyde'nin çağrısına manidar yanıt!
Arafat'taki milyonlarca müslümana Gazze'deki katliamı hatırlatan ve çağrıda bulunan İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin bu sözlerine Kabe-i Şerif İmamı es-Sudeys'den karşılık geldi. Kabe imamının dualarına milyonlarca müslüman hep birlikte amin dedi.
EBU UBEYDE'DEN MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI
Ubeyde müslümanlara yaptığı bu çağrıda "Rahman'ın misafirleri hac ibadetini yerine getirirken, biz de Allah'ın düşmanlarına, işgalcilere karşı İslam ümmeti adına cihat ibadetini yerine getiriyoruz. Aksa Tufanı, Müslümanların üçüncü haremi Mescid-i Aksa için başladı. Hac ibadeti, Peygamberin isra ve miraç makamına saygısızlık eden ve burayı Yahudileştirmeye çalışan düşmanımızla mücadelemizi İslam ümmetine hatırlatmak için bir fırsattır." demişti.
KABE İMAMINDAN GAZZELİLERE ZAFER DUASI
Ebu Ubeyde'nin bu çağrısına Kabe-i Şerif İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys'den yanıt geldi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Sudeys, bayram hutbesinde "Allahım, Mescid-i Aksa'yı saldırganların saldırılarından ve işgalci Siyonistlerin zulmünden koru. Allahım Aksa'yı kıyamet gününe kadar aziz kıl. Allahım Filistin'deki kardeşlerimize zafer nasip et." ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
İŞGALCİLERDEN KUTSAL MABEDE BASKINLAR
Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.
MESCİD-İ AKSA'SA İBADETLER ENGELLENİYOR
Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor. Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.
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