Kâbe imamından Ebu Ubeyde’nin çağrısına manidar yanıt!

EBU UBEYDE'DEN MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

Ubeyde müslümanlara yaptığı bu çağrıda "Rahman'ın misafirleri hac ibadetini yerine getirirken, biz de Allah'ın düşmanlarına, işgalcilere karşı İslam ümmeti adına cihat ibadetini yerine getiriyoruz. Aksa Tufanı, Müslümanların üçüncü haremi Mescid-i Aksa için başladı. Hac ibadeti, Peygamberin isra ve miraç makamına saygısızlık eden ve burayı Yahudileştirmeye çalışan düşmanımızla mücadelemizi İslam ümmetine hatırlatmak için bir fırsattır." demişti.