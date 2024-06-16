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EURO 2024 maçı öncesi gerginlik! Alman polisi baltalı saldırganı vurdu

Giriş: 16.06.2024 17:36 Güncelleme: 16.06.2024 18:02
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EURO 2024 maçı öncesi gerginlik! Alman polisi baltalı saldırganı vurdu

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçı öncesi skandal bir olay yaşandı. Alman polisi elinde balta ve molotof taşıyan Hollandalı bir şahsı vurarak etkisiz hale getirdi.

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçı öncesi çıkan olayda, bir kişinin polis tarafından vuruldu.

BALTALI SALDIRGANA POLİS MÜDAHALESİ

Yaşanan bu olay sonrası Alman polisi, baltalı saldırganı kısa süre içinde etkisiz hale getirdi.

BACAĞINDAN VURULDU

Polisin tüm uyarılarına rağmen elindeki baltayla saldırmaya devam eden şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın balta, molotof ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.

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