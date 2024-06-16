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İşgalciler bayramda da kan döktü! El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırdılar: 6'sı çocuk 9 ölü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.06.2024 21:52 Güncelleme: 16.06.2024 21:54
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İşgalciler bayramda da kan döktü! El-Bureyc Mülteci Kampı’na saldırdılar: 6’sı çocuk 9 ölü

Gazze'de düzenlenen katliam her geçen gün korkunç bir boyut kazanmaya devam ederken siyonistler bayram demeden yine masumları hedef aldı. İşgalci ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılar düzenledi ve 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Ekim ayından bu yana Gazze'de insanlık dışı saldırılar devam ederken katliamın boyutu her geçen gün daha da artıyor. İşgal ordusu masumları hedef alıp kan dökmeye devam ederken saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ÇOĞU ÇOCUK 9 ÖLÜ

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı. Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

7 EKİM'DEN BU YANA KAN DURMUYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı açıklandı.

ÖLDÜRMEKLE YETİNMEYEN İŞGALCİLER ÇOCUK KAÇIRIYOR

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına dikkat çekildi.

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