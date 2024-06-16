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Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:40 Güncelleme: 16.06.2024 12:40
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Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan başta Türk vatandaşları olmak üzere binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

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