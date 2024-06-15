ABD Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık yeni yardım yapacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, "adil ve kalıcı bir barış" elde etmek için ABD'nin Ukrayna'ya tam destek konusundaki kararlılığının devam ettiğini, enerji sektörünü ve Rusya ile devam eden savaştan etkilenen sivillerin durumunu iyileştirmek için Ukrayna'ya en az 1,5 milyar dolarlık yardım sağlanacağını belirtti.