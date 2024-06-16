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Bosna-Hersek'te bayram namazı kılındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:45 Güncelleme: 16.06.2024 12:45
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Bosna-Hersek’te bayram namazı kılındı

Balkan ülkesi Bosna-Hersek'te Müslümanlar, bayram namazı için cami ve mescitlerde bir araya gelerek bayram namazını eda etti.

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