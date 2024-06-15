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Katil İsrail'in 253 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 14:39
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Katil İsrail’in 253 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 296’ya çıktı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 296'ya yükseldi.

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