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Güney Afrika'da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 06:38
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Güney Afrika’da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Ulusal Meclis'in 7. dönem açılış oturumunda yapılan oylamada Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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