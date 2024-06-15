Fransa’da aşırı sağ korkusu! Eski Cumhurbaşkanı François Hollande milletvekili adayı oldu
Son dakika dünya haberleri... Aşırı sağın Avrupa Parlamentosu’ndaki zaferinin ardından gelen erken seçim kararı alan Fransa’da eski Cumhurbaşkanı François Hollande 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenecek erken genel seçimlerde milletvekili adayı olduğunu açıkladı.
Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın ezici zaferinin ardından Fransa'da erken seçim hazırlıkları başladı. Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenecek erken genel seçimlerde milletvekili adayı olduğunu açıkladı.
ESKİ CUMHURBAŞKANI HOLLANDE ADAY OLDU
Fransa'yı 2012-2017 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Hollande, La Montagne gazetesine yaptığı açıklamada, genel seçimlerde Sosyalist Partiden (PS), Correze vilayeti milletvekili adayı olduğunu belirtti.
Hollande Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), PS, Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci Yeşillerden (EELV) oluşan "Halk Cephesi" adlı sol ittifaka desteğini de belirtti.
ERKEN SEÇİMDE ADAY KAVGASI
Hollande, 13 Haziran'da Fransız TF1 kanalına yaptığı açıklamada "Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı. Ayrıca bazı sol ve çevreci siyasetçiler, Halk Cephesi ittifakındaki LFI partisinden bazı eski milletvekillerinin erken seçimde aday gösterilmemesine tepki gösterdi.
Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, X hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Cephesi böyle sorumsuz kararlarla lekelenmeyi hak etmiyor. Dün geceden bu yana bazı adayların skandal bir şekilde ihraç edilmesini çözmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Faure, bu konuyla ilgili daha sonra söz alacağını belirtti.
İTTİFAK VE İHRAÇ TARTIŞMALARI
Erken seçim kararı Fransa'daki partileri ittifak arayışına sürüklerken merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Fransız basınındaki habere göre, son olarak dün yerel mahkeme, aşırı sağla ittifak yapmak istediği için Cumhuriyetçilerden atılan LR lideri Eric Ciotti'nin partiden ihraç kararını bozdu.
AŞIRI SAĞ ZAFERİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 oyla Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin arkasında bitirmişti. Merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oyla seçimi 5'inci sırada tamamlamıştı.
Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, 9 Haziran'da Meclis'i feshederek erken genel seçim kararı aldığını duyurmuştu.
Ciotti, erken seçim kapsamında RN ile ittifaka yeşil ışık yakmasının ardından LR yönetimi, 12 Haziran'da başkanlarını partiden ihraç etme kararı almıştı. Bu kararın meşruiyetini sorgulayan Ciotti, 13 Haziran'da alınan karara karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
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