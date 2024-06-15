Fransa’da aşırı sağ korkusu! Eski Cumhurbaşkanı François Hollande milletvekili adayı oldu

ERKEN SEÇİMDE ADAY KAVGASI

Hollande, 13 Haziran'da Fransız TF1 kanalına yaptığı açıklamada "Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı. Ayrıca bazı sol ve çevreci siyasetçiler, Halk Cephesi ittifakındaki LFI partisinden bazı eski milletvekillerinin erken seçimde aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, X hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Cephesi böyle sorumsuz kararlarla lekelenmeyi hak etmiyor. Dün geceden bu yana bazı adayların skandal bir şekilde ihraç edilmesini çözmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Faure, bu konuyla ilgili daha sonra söz alacağını belirtti.