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İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ne Gazze protestosu! Yüzlerce gösterici sokağa döküldü: "Gazze’de soykırım dursun"

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 21:28 Güncelleme: 15.06.2024 21:49
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İtalya’da G7 Liderler Zirvesi’ne Gazze protestosu! Yüzlerce gösterici sokağa döküldü: Gazze’de soykırım dursun

İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Çok sayıda Filistin bayrağı açılan G7 karşıtı yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek verdi. Yüzlerce gösterici yürüyüş sırasında, "Savaşa hayır, G7’ye hayır", "Fosil yakıt kullanımına hayır", "Gazze’de soykırım dursun", "Puglia Bölgesi, savaş tartışılacak yer değil" yazılı dövizler taşıdı.

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce Filistinliyi katletmeye devam ediyor.

"G7'ye Hayır" platformu tarafından, zirvenin yapıldığı tatil beldesi Borgo Egnazia yakınlarındaki Fasano beldesinde düzenlenen yürüyüş ve mitingde, G7 Zirvesi'ne tepki gösterildi.

"GAZZE'DE SOYKIRIM DURSUN"

Yüzlerce gösterici yürüyüş sırasında, "Savaşa hayır, G7'ye hayır", "Fosil yakıt kullanımına hayır", "Gazze'de soykırım dursun", "Puglia Bölgesi, savaş tartışılacak yer değil" yazılı dövizler taşıdı.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİLER
Çok sayıda Filistin bayrağı açılan G7 karşıtı yürüyüşte göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek verdi.

Bu arada, G7 Liderler Zirvesi'nin başladığı 13 Haziran'dan bu yana Puglia Bölgesi'nde G7 karşıtı irili ufaklı başka gösteriler de yapıldı.



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