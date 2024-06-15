15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bebek katili İsrail! Terör ordusu yine evi hedef aldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 06:16
ABONE OL
Bebek katili İsrail! Terör ordusu yine evi hedef aldı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör