G7 Zirvesi’nde Papa’dan liderlere dikkat çeken uyarı! Yapay zekayı işaret etti

"KATİL ROBOTLAR"A ACİLEN YASAK KARARI

Yapay zeka teknolojisini hem büyüleyici hem de dehşet verici olarak tanımlayan Papa Francis, bu teknolojinin "insan olarak kimliğimizi algılama biçimimizi" değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın Batı kültürünün egemenliğini perçinleyebileceği ve insan onurunu yok edebileceğini söyleyen Papa Francis, liderlere "katil robotlar" olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için acilen yasaklama kararı alınması çağrısında bulundu. Papa Francis, "Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı" diye konuştu.