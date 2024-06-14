G7 Zirvesi'nde Papa'dan liderlere dikkat çeken uyarı! Yapay zekayı işaret etti
Dünyanın gözünün üstünde olduğu G7 Liderler Zirvesi'nde Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten gelen uyarı dikkat çekti. Francis, G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını aldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojisinin tehlikelerinden bahsetti ve bunun dehşet verici olduğunu belirterek liderlere uyarılarda bulundu.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahibi İtalya'nın davetiyle katıldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumunda konuşma yaptı.
MAKİNE BAĞIMLILIĞI İLE UMUTSUZ BİR GELECEK"
Oturuma katılarak G7 Zirvesi'ne katılan ilk Papa unvanını alan Papa Francis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderlere yapay zeka konusunda uyarı yaptı. Yapay zeka teknolojisinin insanlığın yararına kullanılması konusunda liderlerin sorumluluğa sahip olduğunu söyleyen Papa Francis, "İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alarak onları makinelere bağımlı hale getirirsek, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz" dedi.
Liderlere yapay zeka teknolojisi çalışmalarına yön verme ve insan onurunu muhafaza etme çağrısında bulunan Papa Francis, "Tam da burada, acilen siyasi eyleme ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.
"KATİL ROBOTLAR"A ACİLEN YASAK KARARI
Yapay zeka teknolojisini hem büyüleyici hem de dehşet verici olarak tanımlayan Papa Francis, bu teknolojinin "insan olarak kimliğimizi algılama biçimimizi" değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın Batı kültürünün egemenliğini perçinleyebileceği ve insan onurunu yok edebileceğini söyleyen Papa Francis, liderlere "katil robotlar" olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için acilen yasaklama kararı alınması çağrısında bulundu. Papa Francis, "Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı" diye konuştu.
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