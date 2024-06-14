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Son dakika: Putin’den şartlı ateşkes açıklaması

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 13:35 Güncelleme: 14.06.2024 13:39
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Son dakika: Putin’den şartlı ateşkes açıklaması

Son dakika haberi… Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi. Putin, ateşkes ve müzakerelere başlamak için şartlarını açıkladı.

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